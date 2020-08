Per aiutare i pompieri sono intervenuti anche i volontari della protezione civile.

Il fuoco, che dovrebbe essere partito dalle sterpaglie, ha causato danni anche all'area di servizio presente a ridosso della Pontina in direzione di Latina.

Nel primo pomeriggio di oggi un incendio è divampato nei pressi dell'uscita Pomezia-Torvajanica della Pontina: le fiamme hanno interessato sterpaglie e un distributore di carburante: sul posto, con la pontina momentaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia, sono intervenute due squadre del Comando provinciale di Roma dei vigili del fuoco, sostenuti da un'autobotte.

