Un incidente stradale senza gravi conseguenze per il conducente della vettura sta creando diversi chilometri di coda sulla Pontina in direzione di Latina.

Al momento, infatti, all'altezza del chilometro 41, nel territorio di Aprilia, la polizia stradale apriliana ha deviato il traffico sulla sola corsia di destra per permettere i rilievi e il recupero del mezzo incidentato che, dopo aver sbandato e aver impattato contro il new jersey al centro della carreggiata, è rimasto di traverso in mezzo alla strada.

Le code, a quanto apre, arrivano fino ad Ardea.