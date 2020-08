Un incidente sul lavoro è avvenuto oggi in via Neghelli, a Latina ,nel quartiere dei pub. Un uomo, mentre stava pulendo il gazebo, è caduto dalla scala ed è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale.

Le sue condizioni sono ritenute delicate: l'uomo era salito quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato da una altezza di oltre due metri.

Sono in corso indagini da parte della polizia, in particolare degli agenti della Squadra Volante che sono intervenuti e hanno sequestrato la scala, e del personale della Asl di Latina. Gli ispettori stanno eseguendo una serie di accertamenti.