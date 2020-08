Ancora una crescita di nuovi contagi in tutta Italia, stavolta collegata con un innalzamento anche delle persone attualmente positive al Coronavirus.

Sono questi i dati diffusi oggi dal ministero della Salute attraverso il bollettino quotidiano sulla pandemia, all'interno del quale si sottolinea come ognuna delle 20 regioni italiane oggi abbia registrato dei casi di Covid-19.

In particolare, dopo i 402 casi di ieri, oggi ne sono stati annoverati 552: dunque, i contagi totali dall'inizio della pandemia hanno toccato quota 249.756. Di questi, le persone attualmente positive sono 12.924, ossia 230 in più rispetto al dato di ieri: 12.103 sono in isolamento domiciliare, mentre 779 sono quelli ricoverati in ospedale.

Il dato dei decessi, invece, è in calo, in tutta Italia ne sono stati registrati solo tre, per un totale delle vittime che ha toccato quota 35.190. Sul fronte dei guariti, invece, è stata raggiunta quota 201.642: ne sono state annoverate altre 319.