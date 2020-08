Hanno realizzato una discarica abusiva di circa dieci metri quadri, per questo sono finiti nei guai. La condotta di tre cittadini di Prossedi ha portato ad altrettante denunce da parte dei carabinieri della stazione locale nei confronti dei soggetti che sono stati sorpresi in una contrada del comune pontino ad abbandonare rifiuti pericolosi come elettrodomestici, mobili e altri tipi di rifiuti ingombranti. Le tre persone in questione sono state deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria. L'area è stata invece posta sotto sequestro.