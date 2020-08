Come previsto, infatti, la giornata è segnata dal primo grande esodo dell'estate e da questa mattina si parla di "bollino nero" e traffico critico.

A causa dell'incidente sono state registrate lunghe code che hanno interessato tutto il tratto che dal Grande Raccordo Anulare porta verso il casello. Solo poco fa il traffico ha ripreso, seppur lentamente, a circolare grazie all'intervento delle forze dell'ordine giunte sul posto per i rilievi di rito e per ricostruire la dinamica dell'incidente.

A quanto pare, sarebbero tre i veicoli coinvolti nel sinistro e quattro i feriti, di cui uno grave trasportato in un ospedale della Capitale da un'eliambulanza atterrata direttamente sulla carreggiata.

Attorno all'ora di pranzo si è verificato un grave incidente stradale sull'Autostrada A1 Milano-Roma-Napoli, a pochi chilometri dal casello di Roma Sud, in direzione del capoluogo campano.

