Inevitabili i disagi per il traffico e per i residenti della zona.

Durante le fasi di spegnimento del rogo, i pompieri hanno anche ritrovato una donna: era stata data inizialmente per dispersa a causa del denso fumo. Fortunatamente, pare non sia ferita.

Sul posto, per i soccorsi del caso, la sala operativa dei vigili del fuoco di Roma ha inviato in zona la squadra del Distaccamento di Pomezia, oltre a due autobotti e al Dos (il direttore delle operazioni di spegnimento, ndr).

Violento incendio, oggi pomeriggio (8 agosto 2020) alla periferia di Pomezia: in via delle Monachelle, infatti, una zona ricca di alberi e sterpaglie grande trenta ettari circa è stata devastata dalle fiamme che, sospinte dal vento, hanno inghiottito la vegetazione.

