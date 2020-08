È ospite di un centro d'accoglienza per richiedenti asilo di Velletri il ragazzo di undici anni trovato positivo al Coronavirus nella giornata di ieri dal personale della Asl Roma 6.

Il giovane pakistano, infatti, è uno dei due nuovi positivi al Covid-19 registrati fra i Castelli Romani e il litorale a sud di Roma 48 ore fa.

Chiaramente, la Asl Roma 6 - per il tramite del Servizio di igiene e sicurezza pubblica - ha predisposto i tamponi su tutti gli ospiti e sul personale in servizio nel centro d'accoglienza veliterno, al fine di scongiurare la presenza di un nuovo focolaio di Coronavirus. Gli esami, in corso in queste ore, sono effettuati da personale specializzato e, chiaramente, nella struttura sono state adottate tutte le cautele del caso.

Ovviamente, è in corso l'indagine epidemiologica per capire come l'adolescente possa aver contratto il virus.