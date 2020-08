Un grande attestato di stima da parte dell'intera comunità e tanta, tanta commozione hanno caratterizzato il pomeriggio di oggi, a partire dalle 16, nella pineta di Lido dei Pini, ad Anzio. Qui, infatti, è stato celebrato il funerale di Massimiliano Gori, il 51enne di Anzio travolto e ucciso da un gommone sabato scorso proprio nelle acque antistanti la "sua" Lido dei Pini, al confine fra Ardea e Anzio.

Centinaia le persone presenti nell'ampio spazio aperto che hanno partecipato al rito religioso presieduto da don Martino Swiatek (parroco della comunità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria di Lido dei Pini) e concelebrato da don Luca De Donatis, parroco della comunità di Sant'Anna, Madre della Beata Maria Vergine di Nettuno.

E' stato proprio don Luca a pronunciare l'omelia dopo la lettura del Vangelo, cercando di infondere conforto e speranza nei familiari e negli amici di Massimiliano, ancora scossi e distrutti dal dolore per la tragica scomparsa di un uomo buono e amato da tutti. «E' difficile trovare un senso a certe cose - ha esordito don Luca -, possiamo farlo solo nella paternità di Dio che, come Massimiliano, è padre e ora lo sta abbracciando. Il futuro verso cui tutti siamo in cammino è la vita eterna: oggi avremmo potuto parlare di Massimiliano, del suo passato e della persona che era. Ma lui, adesso, è con Dio, resterà sempre accanto alla famiglia, non la abbandonerà e la guarderà con gli stessi occhi di Dio».

Prima della benedizione della salma impartita da don Martino, tante sono state le testimonianze di chi ha conosciuto Massimiliano in vita. Particolari sono stati i ricordi e la memoria del suo impegno per Lido dei Pini, comunità che ha sempre amato, sostenuto e di cui è stato un punto di riferimento.

Commoventi, infine, le parole che la moglie ha affidato a una lettera letta da un ragazzo: ricordi verso l'uomo tanto amato, visto la prima volta da bambina e, dopo 15 anni, amato e poi sposato, fino alla gioia più grande, ossia la nascita della loro figlia.

Alla cerimonia era presente anche il sindaco di Anzio, Candido De Angelis.

Travolto e ucciso dal gommone, sabato il funerale di Massimiliano Gori 06 agosto 2020 16:15 Saranno celebrati sabato pomeriggio, a partire dalle 16, nella pineta antistante la Chiesa di Lido dei Pini, ad Anzio, i funerali di Massimiliano Gori, l'uomo di 51 anni travolto e ucciso da un gommone lo scorso primo agosto. Le esequie, dunque, arrivano a una settimana esatta dal tragico incidente avvenuto nel mare antistante Anzio e Ardea: c'è da immaginarsi, visto che Gori era molto conosciuto e amato a Lido dei Pini, che la partecipazione alla cerimonia sarà davvero notevole. Nei giorni scorsi, infatti, sono state tantissime le persone che, anche sui social, hanno evidenziato come Massimiliano Gori fosse un punto di riferimento della comunità di Lido Dei Pini. «Ragazzo generoso e altruista, pronto alla battuta e con il modo di camminare dinoccolato e il timbro della voce nasale come marchio di fabbrica che ne sancivano l'unicità - racconta un amico -. Quel suo essere ricercato nel vestire ne faceva un dandy già a 20 anni; bello come il sole, guadagnava facilmente il sorriso di chi aveva di fronte. Quando lo incontravi eri travolto da un fiume di parole e c'era sempre la nostra Lido dei Pini nei suoi argomenti». E la vicinanza è stata espressa soprattutto alla mamma, al fratello, alla moglie, alla figlia, ai nipoti. «Negli anni 70/80 a Lido dei Pini ci conoscevamo tutti - scrive un'altra persona -. Il tuo sorriso di bambino lo porterò sempre nel mio cuore. Una parte di noi ci ha lasciato, ma il ricordo non andrà via mai». di: Francesco Marzoli

Travolto e ucciso dal gommone, l'uomo morto in mare è Massimiliano Gori 03 agosto 2020 20:00 Si chiama Massimiliano Gori l'uomo travolto e ucciso da un gommone condotto da un minorenne nel pomeriggio di sabato scorso al largo di Lido dei Pini, frazione compresa fra Anzio e Ardea. Il suo corpo è stato ritrovato questa mattina e grande è stato il dolore della comunità della frazione litoranea dei due Comuni costieri: il 51enne, sposato e con una figlia, viveva nella zona di Lido dei Pini di Ardea, ma la sua famiglia è di Anzio. E tra l'altro Massimiliano era considerato un vero punto di riferimento per il territorio. Sono centinaia gli amici che lo stanno ricordando in queste ore sui social network, con lo stabilimento balneare del Consorzio di Lido dei Pini che oggi è rimasto chiuso in segno di lutto e per rispetto della famiglia di Massimiliano. Una perdita insanabile, dunque, sia per i parenti dell'uomo che per il territorio. Nel frattempo, la Guardia costiera - che sabato è stata avvisata dell'incidente dopo che una signora che si trovava in spiaggia aveva chiamato i soccorsi - sta indagando sull'accaduto: al vaglio dei militari e della Procura della Repubblica per i minorenni di Roma c'è il comportamento tenuto dal 17enne che guidava il gommone. di: La Redazione