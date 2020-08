Il numero dei deceduti, invece, è aumentato: ora sono 35.203 in virtù delle 13 vittime ufficializzate nelle ultime 24 ore.

Un dato, questo, che va comunque "depurato" dai guariti e dalle vittime dell'epidemia: dunque, in Italia le persone attualmente positive al virus che sta spaventando il mondo sono 12.953.

La giornata di oggi, in Italia, ha visto il superamento dei 250mila contagi complessivi da Coronavirus. Con i 347 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, infatti, è stata toccata quota 250.103 pazienti che, dall'inizio della pandemia a oggi, sono stati contagiati dal Covid-19.

