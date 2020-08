Sul posto, per le operazioni di spegnimento delle fiamme, si sono portati i volontari della protezione civile di Roccasecca dei Volsci.

A renderlo noto è stato il sindaco, Barbara Petroni, chiedendo prudenza agli automobilisti in transito.

In particolare, le fiamme sono state avvistate lungo la strada che conduce al paese, nei pressi dell'incrocio con via della Fornace.

Un incendio con due punti di fuoco distinti, ma ravvicinati fra loro, si è verificato sul far della sera alle porte di Roccasecca dei Volsci.

