Sono migliorate le condizioni dell'uomo caduto da una scala nella zona dei pub, a Latina in via Neghelli. Se in un primo momento il quadro clinico sembrava molto critico, con il passare delle ore la situazione è diventata meno preoccupante.

La dinamica dell'incidente è chiara: il titolare del locale era salito su una scala a pioli per pulire il gazebo quando è caduto da una altezza di circa due metri. Subito è scattato l'allarme alla sala operativa del 118 che ha inviato una ambulanza: si trattava di un codice rosso.

La scala da dove è caduto l'uomo è stata sequestrata come prevede la procedura in questi casi.