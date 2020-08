Al momento, le cause di questo rogo divampato a pochi passi dalla Pontina non sono note.

Le fiamme sono divampate all'improvviso in un'area vicina alla zona commerciale: immediatamente, data anche la presenza di persone nelle vicinanze, è scattata la segnalazione ai vigili del fuoco, con la sala operativa che ha subito inviato sul posto il personale del Distaccamento di Pomezia e le autobotti. A supporto, a quanto sembra, ci sarebbe anche la protezione civile.

E' in corso in questi minuti, a Castel Romano, zona di confine fra Roma e Pomezia, un grosso incendio che, al momento, pare stia interessando una vasta area piena di piante e sterpaglie.

