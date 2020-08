È morto dopo diversi giorni di ricovero in ospedale. Aveva avuto un incidente all'interno della sua abitazione alla fine di luglio, a quanto pare mentre faceva dei lavoretti domestici. E ora sul corpo di un 57enne di Fondi sarà eseguita l'autopsia.

A disporlo, l'autorità giudiziaria dopo il decesso avvenuto nei giorni scorsi all'ospedale "Santa Maria Goretti" dopo un periodo di ricovero.

L'esame autoptico sul corpo dell'uomo servirà a cercare di stabilire le cause del decesso. Stando alle poche informazioni, il 57enne sarebbe stato trasportato d'urgenza all'ospedale e subito ricoverato, in seguito a una caduta da una scala, a quanto pare mentre stava eseguendo dei lavori domestici all'interno della propria abitazione. Avrebbe per questo riportato delle ferite molto serie.