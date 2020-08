Cerchio chiuso sull'autore della feroce aggressione avvenuta nei gironi scorsi in piazza Santa Maria Goretti a Latina. A distanza di poche ore da quando erano avvenuti i fatti è arrivata la svolta all'inchiesta. A riportare la peggio al termine di una furibonda lite era stato Egidio .P., queste le sue iniziali, 52 anni di Latina, ferito alla testa a causa di una aggressione da parte di un uomo che per futili motivi lo aveva colpito al volto. In un secondo momento il 52enne era caduto a terra e aveva perso anche molto sangue a causa dell'impatto con il suolo.

La Squadra Volante nel corso di una operazione di sinergia con l'Arma dei carabinieri della Compagnia di Latina, ha identificato il presunto autore, è un uomo che ha un cognome straniero ma che è nato a Sezze ed è residente in provincia di Latina. Del caso è stata informata anche la Procura e il pubblico ministero Valerio De Luca, titolare del fascicolo.

Le indagini erano scattate a seguito dell'allarme lanciato da diversi residenti della zona che avevano visto una scena inquietante: prima una lite tra due persone e poi le richieste di aiuto di una donna, la compagna del 52enne.

Dalla descrizione raccolta sono emersi elementi ritenuti importanti per risalire all'uomo che deve rispondere del reato di lesioni. La risposta investigativa nell'ambito di un mirato servizio di sicurezza predisposto su input del Prefetto Maurizio Falco, è stata immediata e nel giro di pochissimo tempo il caso è stato risolto. L'episodio era avvenuto davanti a diverse persone e gli elementi raccolti dagli investigatori hanno permesso di chiudere il cerchio. L'uomo che è a disposizione dell'autorità giudiziaria nelle prossime ore sarà sottoposto alla convalida del fermo.