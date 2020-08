Stando a quanto reso noto dall'unità di crisi della Regione Lazio, gli otto ragazzi sono rientrati dopo una settimana di vacanza: «E' stato avviato il contact tracing sui contatti stretti che al momento sembrano circoscritti. Massima attenzione al rispetto delle misure di prevenzione - ricordano dall'assessorato alla Sanità della Regione Lazio -: non bisogna abbassare la guardia».

