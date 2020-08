Weekend di intenso lavoro, quello ancora in corso, per la Guardia costiera di San Felice Circeo che, nella giornata di ieri, in collaborazione con i carabinieri e la polizia locale, ha scovato e identificato due venditori abusivi di pesce operativi sul lungomare cittadino.

Tutto è accaduto nei pressi di viale Europa: è qui che è scattato il sequestro di undici chili di prodotti ittici, con i due venditori che si sono visti elevare sanzioni amministrative per 2.532 euro.

"A tutela della salute dei cittadini - hanno fatto sapere dall'Ufficio locale marittimo sanfeliciano e dall'Ufficio circondariale marittimo di Terracina -, la Guardia Costiera raccomanda di non acquistare prodotti ittici di cui non sia specificata la provenienza e dei quali non sia possibile controllarne il percorso di tracciabilità; diffidare, comunque, dei venditori ambulanti che in questo periodo affollano le spiagge e tentano gli avventori proponendo prodotti ittici a basso costo non essendo possibile conoscere lo stato di precedente conservazione degli stessi».