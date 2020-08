Quanto accaduto è ancora tutto da ricostruire. Al momento l'unico dettaglio utile a riconoscere il giovane - che potrebbe non essere un abitante dell'isola - è la presenza di un tatuaggio sulla spalla destra.

Tragedia attorno a mezzogiorno sull'isola di Ponza. Un ragazzo di circa 25 anni, dall'identità al momento sconosciuta, è caduto dalla balaustra di un appartamento o di un terrazzo che si trova in via Staglio, nella frazione di Santa Maria, ossia una zona esterna rispetto al centro storico, ma comunque a carattere residenziale, ed è morto sul colpo

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli