Nella giornata di ieri, a Fondi, i carabinieri della locale Tenenza hanno denunciato a piede libero un giovane di 21 anni.

L'uomo, originario della Romania ma domiciliato nella città della Piana, è stato segnalato all'autorità giudiziaria pontina per l'ipotesi di reato di tentato furto aggravato, In particolare, stando alle indagini dei militari dell'Arma, lo scorso 5 agosto l'uomo, insieme a due complici ancora da identificare, ha provato a rubare un Quad parcheggiato in strada nei pressi dell'abitazione del suo proprietario.

Il furto, fortunatamente, è andato a vuoto.