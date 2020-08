Il controllo sull'abbandono incontrollato dei rifiuti lungo le strade di Ardea è una delle attività principali della polizia locale di Ardea, con il personale coordinato dal comandante Sergio Ierace che, su input del sindaco Mario Savarese, ha raccolto diversi esposti ed effettuato verifiche.

Da tali attività ne sono scaturiti dei verbali e, in queste ore, stanno anche partendo le sanzioni. Uno dei casi più eclatanti riguarda via Bolzano, dove i cittadini, a margine di un errato conferimento dei rifiuti, hanno manifestato per la mancata raccolta degli stessi. Il fenomeno è stato approfondito e gli agenti della Municipale hanno emesso verbali a carico di oltre 10 condomini di Ardea che continuano a non conferire correttamente i rifiuti gettando l'immondizia indifferentemente rispetto alla tabella prevista dalla raccolta.

Nel caso di via Bolzano, in particolare, quell'allineamento delle buste per protesta è costato una denuncia per blocco stradale, prevista dal decreto sicurezza numero 113 emesso il 4 dicembre 2018 all'epoca ministro Matteo Salvini. La denuncia è arrivata in quanto il gesto ha creato disagi a ignari cittadini che si sono trovati costretti a passare sulla strada evitando i rifiuti, oltre a danneggiare ulteriormente l'immagine di una città che, proprio a causa dell'inciviltà di alcuni - spiega il comandante Ierace -, «soffre come molte altre città di tali situazioni, subendo atti di deturpazione del territorio che sarebbe possibile evitare con il solo buon senso e rispetto delle regole che esistono non per essere infrante, ma per indicare le giuste modalità comportamentali che ognuno dovrebbe seguire».