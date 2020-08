Un solo nuovo caso ai Castelli Romani (in special modo a Rocca di Papa), ma anche un'ottima notizia da Velletri, dove migranti e operatori di un centro d'accoglienza sono tutti negativi al tampone per la ricerca del Coronavirus.

Sono queste le novità che riguardano la diffusione del Covid-19 fra i Colli Albani e il litorale romano.

In particolare, la Asl Roma 6 ha reso noto che l'unico caso registrato nelle ultime 24 ore riguarda un ragazzo di 20 anni residente a Rocca di Papa: su di lui è in corso una indagine epidemiologica. Con questo nuovo caso, dunque, i contagi totali dall'inizio dell'epidemia sono diventati 1.489; al contempo, le vittime del Covid-19 restano 135, mentre i guariti sono diventati complessivamente 997, due in più rispetto all'ultima rilevazione.

Da Velletri, come accennato, arrivano notizie rassicuranti rispetto alla positività di un ospite di un centro d'accoglienza: l'undicenne pakistano, infatti, pare sia stato negativo al secondo tampone e ora per lui ce ne sarà un terzo.

Il personale della Asl Roma 6, poi, ha eseguito il test sugli altri migranti presenti nella struttura e sugli operatori: tutti sono risultati negativi.