Si stavano dirigendo sul luogo di un incendio per domarlo e stavano percorrendo via Carano. E' in tale frangente che il mezzo dei vigili del fuoco si è scontrato con una vettura.

Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di viale Europa, intervenuti sul posto per i rilievi. Per fortuna lo scontro, piuttosto violento, non ha fatto registrare feriti gravi: lo stesso conducente dell'auto è uscito dall'abitacolo da solo.

A seguito dell'urto la Mercedes station wagon è finita di traverso sulla carreggiata e l'Atm del 115 si è fermato più avanti con evidenti danni a una delle ruote.

Visto che il veicolo era impossibilitato a marciare, è stato necessario l'intervento di un mezzo per rimorchiarlo, giunto dal Comando provinciale di Latina.