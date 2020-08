Dopo Sperlonga, anche il Comune di San Felice Circeo impone l'obbligo dell'uso delle mascherine nel centro storico. La nota è stata diramata da circa un'ora sulla pagina Facebook ufficiale dell'amministrazione comunale. La misura sarà in vigore da domani, lunedì 10 agosto, e lo resterà fino al 31, con un orario preciso: dalle 19 alle 3.30. La misura viene inoltre adottata "stante l'impossibilità di osservare il distanziamento di un metro".

Le aree pubbliche interessate dall'ordinanza sono tutte le strade comprese nel centro storico di San Felice Circeo, Via del Faro, Piazzale San Francesco, Via dell'Acropoli, Via Roma nel tratto compreso tra via XXIV Maggio e ingresso centro storico, Parco di Vigna La Corte, Area dell'Anfiteatro, Scalinata Malandrucco, Via Gino Rossi.

Anche sui mezzi del trasporto pubblico locale - prosegue la nota - si potrà accedere solo muniti di protezione individuale (mascherina facciale). Il Comando di polizia locale effettuerà il controllo e la verifica del rispetto della presente ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro.