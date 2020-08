Si chiama Gianmarco Pozzi, ha 28 anni, è nato a Roma ed è residente a Frascati il giovane che, nella tarda mattinata di oggi, è stato trovato esanime nel patio della sua casa di Ponza.

Il giovane, che lavorava come buttafuori in un locale dell'isola e per questo era molto conosciuto sia fra i ponzesi che tra i turisti, non è sopravvissuto a una caduta letale da diversi metri di altezza: i carabinieri dell'isola e della Compagnia di Formia, stando alle indiscrezioni dell'ultima ore, propendono per un tragico incidente. Non sussisterebbero, infatti, elementi per lasciar pensare a un omicidio o a un suicidio.

Il corpo presentava una ferita alla base del cranio: non si esclude, a tal proposito, che proprio questo trauma gli sia costato la vita.

Al momento, la salma è stata posta sotto sequestro ai fini dell'autopsia: sul suo corpo, però, non ci sarebbero segni di violenza. Il decesso, vale la pena evidenziarlo, è stato constatato dal personale del 118, con i soccorsi allertati da un vicino di casa.