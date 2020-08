Ci sono almeno quattro persone prese in cura dal 118 e trasferite al Pronto soccorso.

E' il bilancio di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi lungo via dei Cinque Archi, al confine tra Aprilia e il territorio di Nettuno.

In particolare, due vetture - una station wagon Opel e una Peugeot -, si sono scontrate per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di Aprilia, che si sono portati sul posto per rilevare il tutto.

Sulla Peugeot viaggiavano tre persone: due adulti e un minorenne - ossia una bambina di 4 anni -, per le cui condizioni c'è apprensione.