Arrivano a ridosso della spiaggia perché avrebbero dovuto sedare una rissa; invece si sono trovati a dover constatare un furto.

E' questo quanto accaduto a due pattuglie della Squadra Volante del commissariato di Anzio, intervenute oggi pomeriggio, attorno alle 18, nei pressi della discesa che conduce allo stabilimento balneare "Rivazzurra" e lungo l'arenile libero adiacente allo stesso. I fatti, per l'appunto, sono stati registrati lungo la spiaggia libera dell'Arco Muto: per uno sguardo di troppo, e dunque per futili motivi, alcuni ragazzi si sarebbero scagliati contro un'altra persona, che per sottrarsi all'aggressione era fuggita in direzione dello stabilimento e della spiaggia più a nord. Gli inseguitori, però, a un certo punto sono tornati indietro.

L'altro ragazzo, dunque, è tornato verso l'ombrellone sulla spiaggia libera e, con stupore, si è ritrovato senza la borsa contenente effetti personali, che gli era stata rubata.

Ai poliziotti, dunque, non è rimasto altro da fare che constatare il furto.