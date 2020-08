La domenica che precede Ferragosto si è chiusa con un aumento di casi di Coronavirus. Stando al bollettino del ministero della Salute, infatti, oggi sono stati registrati 463 nuovi contagi da Covid-19, con il totale delle persone che hanno contratto il virus dall'inizio della pandemia salito a 250.566.

E sempre oggi si registra un discreto aumento degli individui attualmente positivi al Coronavirus: sono 310 in più rispetto a ieri, per un totale di 13.263 persone che ora hanno il Covid-19. Di questi, 12.455 sono in isolamento domiciliare, 45 in Terapia intensiva e 763 ricoverati in via ordinaria negli ospedali.

Sul fronte dei decessi, invece, arrivano buone notizie: ci sono solo due vittime, un dato incoraggiante rispetto ai 13 di ieri. Il totale di chi ha perso la vita "con" il nuovo Coronavirus, dunque, sale a 35.205 persone.

Infine, sul fronte dei guariti si registrano 151 negativizzati in più: il totale di chi ha sconfitto il Covid-19, quindi, sale a 202.098 persone.