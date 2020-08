Minuti di paura e tensione a Minturno ieri per la scomparsa di un bimbo di sette anni, giunto sul litorale pontino dalla vicina provincia di Caserta. Fortunatamente il piccolo è stato ritrovato dopo circa mezz'ora ad un chilometro di distanza. L'episodio si è verificato nei pressi della spiaggia libera situata presso il lido Medusa.

Il piccolo era in compagnia del fratellino e improvvisamente è scomparso alla vista dei familiari. Scattava l'allarme è subito si mobilitava la guardia costiera che iniziava le ricerche in mare e in terra. Gli stabilimenti balneari lanciavano l'allarme ai bagnanti ma del piccolo non c'era traccia. Soltanto dopo le 19 il bambino è stato trovato dagli uomini della delegazione di spiaggia di Scauri nei pressi del lido Tirreno. Il minorenne, smarritosi, ha continuato a camminare verso Scauri dove è stato rintracciato è riconsegnato ai genitori