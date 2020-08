Paura, questa mattina a Priverno, per un bus del Cotral divorato dalle fiamme. L'incendio è divampato alle 8.15 circa, in via Torretta Rocchigiana. Ancora sconosciute le cause del rogo, ma fortunatamente, quando sono divampate le fiamme, a bordo non c'era nessuno. Tempestiva la chiamata ai soccorsi da parte dell'autista, che si è accorto dell'incendio, allertando vigili del fuoco e polizia locale.

Nonostante l'intervento immediato dei soccorritori, il mezzo è stato completamente avvolto dal fuoco, spento dai vigili del fuoco, che ora stanno risalendo alle cause del rogo. La strada è stata temporaneamente chiusa dalla polizia locale.