Scontro tra una moto ed una vettura lungo via Toscanini, ad Aprilia, all'altezza dell'incrocio con via Monte Verdi. Una donna che viaggiava in sella alla due ruote è stata soccorsa dal personale del 118 dopo l'impatto contro una auto che si stava immettendo sulla carreggiata principale.

Sul posto per i rilievi sono appena giunti gli agenti della polizia locale di Aprilia.