I fatti, come detto, sono scaturiti a seguito di un intervento dei militari della Locale stazione a seguito di un diverbio avvenuto tra il 21enne ed il 23enne, i cui successivi sviluppi investigativi sono culminati con il deferimento di tre persone ed al rinvenimento, nella disponibilità del 39enne, di una "katana" non dichiarata, che veniva posta sotto sequestro.

Minacce con una "katana" al culmine di una discussione, i carabinieri della stazione di Sperlonga hanno identificato e denunciato tre persone al termine di un'accurata operazione di indagine. E' accaduto a Itri, dove un uomo di 39 anni residente a Terni è finito nei guai con l'accusa di "detenzione abusiva di armi" e "minaccia aggravata. Insieme a lui denunciato anche un 21enne residente a Castellammare di Stabia per "porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, ed un 23enne residente a Sperlonga per "minaccia", "lesioni personali" e "calunnia".

