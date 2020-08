Fa sul serio il sindaco di Anzio, Candido De Angelis, che annuncia la linea dura per vietare i falò sulla spiaggia nella notte che condurrà al Ferragosto, onde evitare assembramenti pericolosi in chiave Covid-19. Scatta l'ordinanza con la quale si vieta un evento che si ripete ormai da anni che fa però sempre molto discutere: "Ad Anzio non ci saranno deroghe: anche per la notte di ferragosto, dalle 21.30 alle ore 7.00, resta confermato il divieto assoluto di accesso in spiaggia lungo i circa tredici km di costa. Da ieri sera abbiamo implementato il servizio di vigilanza notturno in spiaggia, che collaborerà con le Forze dell'Ordine in caso di violazioni dell'Ordinanza, con il posizionamento di diverse postazioni fisse, che si aggiungono al pattugliamento notturno, lungo le spiagge di Anzio. Sono previste dure sanzioni ai trasgressori, comprese tra 1.032,00 euro e 3.098,00 euro. Tutti i provvedimenti ed i controlli che stiamo attuando, ovviamente, sono a tutela della salute pubblica e finalizzati a contrastare ogni forma di assembramento in spiaggia, durante le ore notturne".

La settimana di ferragosto ad Anzio, ha fatto registrare il sold out turistico in alberghi, B&B, case vacanza, ristoranti e stabilimenti balneari, comunque invitati dall'Amministrazione e dalle Istituzioni preposte a rispettare le normative anti-covid "nel periodo più caldo dell'estate anziate". La Polizia Locale, in collaborazione con la Protezione Civile, monitorerà eventuali assembramenti ed il rispetto delle norme anti-covid, lungo le spiagge libere del litorale. Per tutte le informazioni turistiche, in Piazza Pia 19, tutti i giorni dalle ore 18.00 alle 23.00, è aperto l'Ufficio del Turista e del Cittadino, gestito direttamente dal personale del Comune.