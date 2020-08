Il Colle Santa Maria di Santi Cosma e Damiano devastato dalle fiamme. Ieri, puntuale come ogni anno, si è sviluppato un incendio che ha divorato diversi ettari di vegetazione ed ha provocato disagi e timori per l'avanzata del fronte del fuoco. L'allarme è scattato intorno all'ora di pranzo, quando un fumo denso si è notato sul Colle Santa Maria, in territorio di Santi Cosma e Damiano. Le fiamme, spinte anche dal vento, sono avanzate sempre più verso la pineta, tanto che gli abitanti delle case circostanti hanno subito chiesto un intervento delle autorità preposte.

Una densa nuvola di fumo si è addensata su Santi Cosma e Damiano e la vicina Castelforte. Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelforte, la Protezione Civile e alcuni volontari, ma il rogo era talmente ampio che è stato necessario l'intervento di mezzi volanti. E infatti prima è arrivato un elicottero e poco dopo un canadair, che hanno effettuato una serie di lanci, che hanno domato le fiamme.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse nel tardo pomeriggio. Non è escluso, anzi sembra probabile che il rogo sia di origine dolosa; sembra che siano due i focolai da cui si è sviluppato l'incendio, che, per combinazione, si è verificato in passato, sempre nella stessa zona. A qualcuno interessa bruciare la vegetazione dell'area? Un interrogativo a cui, per il momento non c'è risposta