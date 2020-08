Sono quattro i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nella provincia do Latina. A comunicarlo è la Asl di Latina che parla di tre persone trattate a domicilio. Due di queste sono di Latina e sarebbero dei giovani di rientro dalle vacanze in Spagna e residenti nel Capoluogo. Gli altri due sono stati rilevati nel Comune di Pontinia e l'altro in quello di Sezze.

La Asl ha avviato immediatamente le indagini epidemiologiche di ricerca dei contatti per i casi individuati e raccomanda ai cittadini di tutta la provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento.