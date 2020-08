Sono stati infatti gli agenti ad allertare subito la centrale operativa del 115, ma in poco tempo le fiamme, spinte anche dal forte vento, hanno attraversato l'intero lotto bruciando le sterpaglie. L'intervento dei Vigili del fuoco sta permettendo comunque di evitare che il rogo possa estendersi alle strutture circostanti.

Un violento incendio ha interessato un'area abbandonata del quartiere R6, alle porte della centro città, minacciando le strutture confinanti, ovvero l'istituto scolastico Giuseppe Giuliano e il parco Evergreen nella zona del mercato settimanale, proprio di fronte al comando della Polizia Locale, nella zona tra via Roccagorga e via Sezze.

