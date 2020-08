Dovrà scontare altri otto mesi di arresti domiciliari, un 40enne di Nettuno che la scorsa notte è stato trovato ad Anzio dalla squadra Volante del Commissariato locale. I fatti sono avvenuti alle 4.30 circa, quando gli agenti in transito nel quartiere Europa hanno notato l'individuo che si aggirava con fare sospetto.

I poliziotti hanno così fermato l'uomo, un pregiudicato già sottoposto agli arresti domiciliari, ma che in quel momento si trovava ad Anzio. Gli agenti, inoltre, hanno scoperto che l'uomo era uscito a tarda notte per un motivo: aveva intenzione di perpetrare dei furti.

Accompagnato in Commissariato, l'uomo è stato arrestato per evasione e questa mattina è stato giudicato con rito direttissimo a Velletri, dove è stato condannato per ulteriori 8 mesi di arresti domiciliari. L'uomo era già sottoposto al regime restrittivo poiché arrestato dai carabinieri di Latina durante il periodo di lockdown, quando è stato colto in flagranza di reato - sempre furto - e poi condannato ai domiciliari dal Tribunale di Latina.