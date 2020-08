Vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti questa mattina a Nettuno, in via don Temistocle Signori, nel quartiere di Cretarossa.

Per cause ancora al vaglio dei pompieri e dei militari dell'Arma un appartamento in cui vive un'anziana donna ha preso fuoco, forse per un corto circuito.

La donna al momento dell'incendio era a pregare nella vicina Parrocchia di Sant'Anna Madre della Beata Maria Vergine.