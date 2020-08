Al momento non si esclude che l'uomo possa aver perso il controllo del veicolo a causa di un malore, ma solamente gli accertamenti di rito consentiranno di chiarire con esattezza la dinamica.

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione ed è al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del conducente del veicolo.

Perde il controllo dell'auto e finisce in un canale lungo la Migliara 48 nel territorio di Pontinia.

