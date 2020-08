Nella giornata di ieri, al termine di uno specifico servizio di controllo del territorio svolto nel decorso fine settimana e finalizzato al contrasto del fenomeno della guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche, i carabinieri della stazione di Priverno identificavano e denunciavano in stato di libertà per il reato di "guida in stato di ebbrezza alcolica" un 41enne di Roccagorga, sorpreso alla guida del proprio veicolo sotto l'effetto di sostanze alcoliche.

L'uomo, la sera del 7 agosto, si era posto alla guida del proprio veicolo sotto l'effetto di sostanze alcoliche, come accertato presso una struttura sanitaria del luogo, rimanendo coinvolto in un sinistro stradale con altro veicolo.