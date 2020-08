Colline percorse dagli incendi, non si arresta l'emergenza. Questa mattina Terracina si è svegliata sotto una patina di fumo e il via vai dei canadair, per un incendio appiccato la notte scorsa in località Casaletti, nell'entroterra che conduce a Campo Soriano, non lontano dai punti già interessati dalle fiamme in passato. I soccorsi via terra sono partiti già ieri sera con i vigili del fuoco, solo alle prime luci del mattino invece è stato possibile lo spegnimento coi mezzi aerei, che va avanti senza sosta in questi minuti. A supporto, tra gli altri, i volontari del Centro operativo Circe e il gruppo comunale si Protezione civile, ieri altri incendi hanno interessato la zona di Barchi e di Monte San Biagio e nei giorni scorsi anche il territorio di Fondi.