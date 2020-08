Un grave incidente stradale si è registrato nel tardo pomeriggio di ieri sulla strada statale dei Monti Lepini vicino Borgo San Michele. In vircostanze al vaglio della Polizia stradale del distaccamento di Terracina, intervenuta per i rilievi con l'ausilio della Squadra Volante del capoluogo, una Fiat 600 guidata da un anziano che procedeva in direzione dell'Appia ha urtato una donna di 45 anni che camminava a piedi sul bordo della strada, ferita in maniera seria. Centrata dallo specchietto destro dell'utilitaria, la donna ha riportato una serie di ferite e fratture che hanno richiesto i soccorsi di un'ambulanza e il trasporto d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti per le cure e gli accertamenti del caso. In un primo momento si sono vissuti momenti di tensione perché l'anziano automobilista non si è fermato subito, ma ha proceduto per alcuni metri alla ricerca di uno spazio adeguato per non intralciare il traffico, intenso a quell'ora: nel frattempo alcuni testimoni lo avevano seguito per fermarlo, ma inutilmente perché aveva ormai raggiunto uno spiazzo.