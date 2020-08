Perde il controllo del furgone su cui viaggiava, con moltissima probabilità a causa di un malore, e finisce nel canale che scorre accanto alla strada provinciale Cotarda a Pontinia. Per Rossano Savo, 60 anni di Sezze, purtroppo non c'è stato nulla da fare e il personale medico-sanitario giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.



L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri e non ci sono altri veicoli coinvolti. La dinamica dell'accaduto è al vaglio della polizia stradale di Terracina, che - comandata dal sostituto commissario Giuliano Trillò e coordinata dal comandante provinciale Gian Luca Porroni - si è recata sul posto per i rilievi di rito. Lungo la strada non sono stati trovati segni di frenata, né - si diceva - sono stati coinvolti nel sinistro altri veicoli. Dettagli che fanno ipotizzare che il 60enne possa aver accusato un malore mentre era al volante del furgone dell'azienda agricola presso cui lavorava finendo poi fuori strada.

Alcuni passanti hanno lanciato l'allarme e immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato più nulla da fare. Lungo la strada provinciale Cotarda, oltre al personale del 118 e agli agenti della polizia stradale, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a effettuare l'intervento di recupero del veicolo che, uscito di strada, era finito nel canale. In ausilio, la protezione civile. La salma dell'uomo è stata riconsegnata ai familiari per le esequie.