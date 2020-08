Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina ad Aprilia, nei pressi dell'intersezione tra tra via Caligola e via Claudio. Due auto si sono scontrate violentemente e al momento il bilancio parla di due feriti di cui uno, una donna, in condizioni piuttosto gravi. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 e gli agenti della polizia locale che stanno procedendo con le rilevazioni del caso per stabilire effettivamente quali sono state la cause del violento incidente.