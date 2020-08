Sono risultati positivi al Covid-19 due anziani ospiti di una casa di riposo nel territorio di Sezze. In seguito ai test effettuati in questi giorni e alla mappatura che la Asl sta operando nelle RSA del territorio pontino, grazie anche alla disponibilità dei titolari delle case di riposo che in questi giorni si stanno adoperando a tutela dei propri ospiti. Nella struttura sono presenti dodici anziani. I due positivi dovrebbero essere asintomatici ma risultati positivi anche all'ultimo dei tre test. Naturalmente è scattato immediato il protocollo per questi casi. La struttura che è stata quindisottoposta a quarantena, per questo sia i restanti dieci ospiti, sia il personale sanitario ed eventuali visitatori dovranno osservare i quindici giorni di isolamento preventivo.