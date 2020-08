Perchè Gianmarco Pozzi si trovava su quel terrazzamento da cui è caduto? Forse stava scappando da qualcosa? Era inseguito da qualcuno? Sono tutti interrogativi sui quali stanno lavorando in queste ore gli inquirenti per chiudere il cerchio attorno ad una terribile morte che ha scosso l'intera isola - e non solo - domenica mattina.

L'autopsia eseguita dal medico legale, la dottoressa Daniela Lucidi, sulla salma del 28enne - originario di Roma e residente a Frascati e che era sull'isola lunata per svolgere il lavoro di servizio di sicurezza per una società di animazione e Dj - ha confermato l'assenza di ferite o lesioni sul corpo dovute a colluttazione. Unica ferita alla base del cranio, quella che ha provocato la rottura del rachide cervicale con conseguente morte. Una ferita compatibile con la caduta.

Ma resta ancora da capire il perchè o che cosa lo abbia portato domenica mattina in un dirupo sottostante il giardino di un'abitazione di Ponza, in una zona piuttosto impervia tra le località Giancos e Santa Maria, a poche decine di metri di distanza dal monolocale che il ragazzo aveva preso in affitto.

Proprio per cercare di dare una risposta a questi interrogativi ieri mattina sono sbarcati sull'isola i Ris, la squadra Carabinieri Investigazioni Scientifiche che hanno ispezionato non solo la casa dove viveva il giovane, ma anche il luogo del ritrovamento del corpo. Ore ed ore di lavoro per i militari che stanno cercando di raccogliere ogni elemento necessario a far luce sulla tragedia. Ed anche ieri la squadra dei Ris ha passato al setaccio ogni angolo di quel terrazzamento e di quel dirupo.

Nei prossimi giorni arriveranno anche i risultati del test antidroga e dell'alcol test, così come si continuano a raccogliere testimonianze di coloro che hanno incontrato o visto il giovane negli ultimi giorni prima della tragedia. Gianmarco - ricordiamo - è stato trovato senza vita intorno alle dodici di domenica. Aveva addosso solo il costume ed era senza documenti. L'ipotesi che stanno percorrendo gli inquirenti è che per una fatalità abbia messo un piede in fallo nel tentativo di raggiungere il mare via terra, attraverso i terrazzamenti della costa. Ma il perchè stesse proprio lì su quel luogo resta ancora un mistero....