Quattro nuovi casi nelle ultime 24 ore: è questo il bilancio dell'emergenza Coronavirus in provincia, stilato dalla Asl di Latina e pubblicato pochi minuti fa nell'odierno bollettino

I casi - di cui due trattati a domicilio - sono distribuiti a Sezze e San Felice Circeo, tre nel territorio lepino e uno sul litorale.

Non si registrano nuovi decessi e sono in corso le indagini epidemiologiche di ricerca dei contatti per i casi individuati.

"Si raccomanda ai cittadini di tutta la Provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento - conclude la Asl - Si ricorda che, allo stato, l'unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all'essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell'emergenza".