Sono state completate anche le analisi sul terzo campione: i valori sono inferiori a quelli dei campioni precedenti, ma ancora superiori agli standard di riferimento. Il terzo campione - l'ultimo - riporta come i livelli di diossina (attualmente 48 particelle per metro cubo contro le 303 di ieri, su un valore di riferimento di 0.3 massimo) siano a un sesto rispeto al valore iniziale. Forte calo del Benzopirene, che passa da 216 a 2,4, valore giustificabile perché legato strettamente alla combustione in atto.

Il campionamento è ancora in corso, nuovi aggiornamenti appena disponibili.