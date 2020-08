Una vera e propria tragedia quella che si è consumata poco fa sulle spiagge di Latina, dove un ragazzo di soli 15 anni è morto in mare per cause ancora da accertare. Inutile l'immediato soccorso da parte di un bagnino e di un agente fuori dal servizio che si sono tuffati in acqua per tentare di salvarlo. Il tutto si è consumato davanti a centinaia di bagnanti che affollavano il tratto di spiaggia tra Foceverde e lo stabilimento "Cancun" di Latina, all'altezza del parcheggio Vasco de Gama. Il giovane era senza sensi riverso a terra al momento dell'arrivo dei soccorsi giunti quando ormai non c'era più nulla da fare.