Il Gip del tribunale di Cassino, Domenico Di Croce, con un provvedimento emesso questa mattina, ha ritenuto di non convalidare il sequestro del famoso locale di Ponza, il Blue Moon, ed ha disposto l'immediata restituzione ai due giovani indagati. Il giudice ha recepito le motivazioni addotte nella memoria depositata dall'avvocato difensore, Vincenzo Macari, considerata "la complessità della normativa, nazionale e locale, volta alla prevenzione del rischio da contagio da covid" e "alcun adeguato accertamento tecnico veniva poi effettuato quanto alla rumorosità proveniente dal locale" . I titolari possono ora riprendere la loro attività

