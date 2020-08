Le indagini proseguono a ritmo serrato. L'obiettivo è ritrovare il piccolo di 3 anni, prelevato senza autorizzazione dalla madre - una rom di Ardea - alcuni giorni fa dall'ospedale Grassi di Ostia, dove il piccolo era stato portato denutrito e disidratato dopo che il padre - anche lui rom e sempre di Ardea - aveva tentato di offrirlo a dei turisti in spiaggia per delle prestazioni sessuali in cambio di soldi. I bagnanti, naturalmente, hanno denunciato l'accaduto e il padre è stato arrestato.

Ora però si cerca la donna, Samantha Zukanovic, 19 anni, fuggita con il bambino di cui aveva perso la potestà genitoriale, così come stabilito dai servizi sociali alla luce dei precedenti della stessa. La ragazza viene cercata in tutto il litorale romano, da Ostia fino ad Anzio, dove risiede, ma gli agenti del commissariato di Ostia, coordinati dai pm Francesco Cascini e Antonio Verdi, hanno esteso la chiamata ai colleghi di tutta Italia, perché ogni campo rom ora potrebbe essere un rifugio sicuro per la ricercata, per la quale è stato aperto un fascicolo dalla Procura della Repubblica: la 19enne è indagata con l'accusa di sequestro di persona, visto che secondo gli inquirenti avrebbe premeditato con cura il rapimento.

Tra i luoghi maggiormente attenzionati ci sono le entrate dei supermercati, dove la donna potrebbe posizionarsi per chiedere l'elemosina insieme con il piccolo, oltre che i luoghi maggiormente frequentati dalla ricercata in passato.